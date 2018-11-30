Полиция применила водометы для разгона протестующих в Брюсселе

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Брюсселе, Бельгия. 30 ноября 2018

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Брюсселе, Бельгия. 30 ноября 2018

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Полиция применила в центре Брюсселя водомёты для разгона акции протеста "жёлтых жилетов", недовольных ростом цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости.

Несанкционированная акция протеста, которая началась днем в пятницу, переместилась в европейский квартал, где толпу заблокировали на выходе к парку перед Королевским дворцом.

Сотрудник полиции в оцеплении сообщил, что движение в квартале перекрыто со всех сторон. Окончания акции на улицах ожидают туристы и иностранцы, которые не могут пройти к офисам.

Сотни активистов протестного движения "жёлтых жилетов" попытались блокировать в пятницу автомобильное движение на одном из центральных перекрестков Брюсселя. Позднее толпа переместилась в сторону Центрального вокзала, на подходах к которому были отмечены акты вандализма со стороны молодежи в масках.

Протесты "жёлтых жилетов" в Брюсселе продолжаются. Движение в одном из кварталов в центре города полностью перекрыто. Полиция применяет водомёты. pic.twitter.com/GvPAWm1ljm — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 30 ноября 2018 г.

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