МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Встреча в закрытом формате по Афганистану, которая прошла 9 ноября в Москве, является победой российской дипломатии, она стала настоящим прорывом в международных отношениях, заявил председатель ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана Тамим Элхас.

"Россия имеет огромнейшую роль в нашей стране. Она пыталась провести мирную конференцию по Афганистану в Москве 4 сентября, где должны были участвовать 12 государств, но она не состоялась. Наше руководство заявило, что из-за нестабильности мы не можем участвовать и предлагали подождать. Американцы тоже отказались. Однако 9 ноября такая встреча состоялась, делегация талибов и высший совет мира Афганистана приехали в Москву. Это был прорыв в международных отношениях — первый раз в таком формате международном участвовали талибы… Это была хорошая победа российской дипломатии для прямых переговоров по урегулированию ситуации в Афганистане", — сказал Элхас на международной научной конференции "Ситуация в Афганистане и формирование региональной системы безопасности в Центральной Азии" в РУДН.

По его словам, внутри руководства Афганистана нет единства и нет единой стратегии относительно путей решения конфликта.

"Руководство раздроблено из-за личных амбиций и личных интересов. И, конечно, у нас слабая государственная политика по урегулированию ситуации в Афганистане. Конкретные шаги не предпринимаются", — отметил эксперт.

Также, как полагает Элхас, слабая и неэффективная политика по Афганистану наблюдается у Вашингтона: американцы, по его мнению, до сих пор не могут разобраться в ситуации.

В Москве 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В качестве наблюдателя принял участие представитель США. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".