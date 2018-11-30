МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Встреча в закрытом формате по Афганистану, которая прошла 9 ноября в Москве, является победой российской дипломатии, она стала настоящим прорывом в международных отношениях, заявил председатель ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана Тамим Элхас.
По его словам, внутри руководства Афганистана нет единства и нет единой стратегии относительно путей решения конфликта.
"Руководство раздроблено из-за личных амбиций и личных интересов. И, конечно, у нас слабая государственная политика по урегулированию ситуации в Афганистане. Конкретные шаги не предпринимаются", — отметил эксперт.
В Москве 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В качестве наблюдателя принял участие представитель США. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".