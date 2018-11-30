Финский правозащитник прокомментировал дело Вышинского

ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости. Дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является новым витком информационной войны Запада против России, в которой киевские власти лишь исполняют приказы американских и британских спецслужб, считает финский правозащитник Йохан Бекман.

"Дело Вышинского крайне политизировано, и это пример нового витка информационной войны Запада против России. Речь идет о прямых нападениях на российских журналистов, где киевские власти являются лишь исполнителями того, что им диктуют американские и британские спецслужбы. И важно противостоять этой войне. Вышинскому можно пожелать только терпения и мужества. Кирилл, держитесь!" — отметил Бекман.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Два дня спустя Херсонский городской суд отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако апелляцию отклонили. Во время заседания журналист обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Первого ноября украинский суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Беспокойство в связи с арестом журналиста выразили в ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления срока содержания Вышинского под стражей заявил, что разочарован позицией Украины, и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, в свою очередь, подчеркнул, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".