Финский правозащитник прокомментировал дело Вышинского

ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости. Дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является новым витком информационной войны Запада против России, в которой киевские власти лишь исполняют приказы американских и британских спецслужб, считает финский правозащитник Йохан Бекман.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Два дня спустя Херсонский городской суд отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако апелляцию отклонили. Во время заседания журналист обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Первого ноября украинский суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".
К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".