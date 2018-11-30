В правительстве Германии не стали комментировать ситуацию с Deutsche Bank

БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. В кабмине ФРГ отказались давать оценку конкретным следственным мероприятиям в отношении Deutsche Bank, отметив, что федеральное правительство усиленно занимается борьбой с отмывание денег.

"Я не хочу и не могу давать оценку конкретным следственным мероприятиям в отношении Deutsche Bank. Но в связи с борьбой с отмыванием денег хочу еще раз подчеркнуть, что федеральное правительство вместе с европейскими партнерами усиленно занимается этой темой в последние годы", — заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Она добавила, что "многие меры уже реализованы", в том числе на национальном и международном уровне, для борьбы с отмыванием денег.

Прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции проводят обыски в офисах Deutsche Bank в федеральной земле Гессен в связи с подозрением в отмывании денег, сообщила ранее газета Die Welt со ссылкой на прокуратуру. В полицейских мероприятиях участвуют около 170 сотрудников. Издание поясняет, что следственные действия направлены против трех сотрудников банка. Подозрения в отношении банка возникли на основании оценки архива данных так называемых "Оффшорных утечек" и "Панамских документов". Правоохранители подозревают, что клиенты банка участвовали в создании оффшорных компаний в налоговых гаванях, а преступные средства переводились на счета Deutsche Bank. При этом сам банк не сообщал о подозрительных операциях, потенциально связанных с отмыванием денег.

В Deutsche Bank на своей странице в Twitter подтвердили обыски. "Действительно, полиция сейчас ведет расследование на разных объектах нашего банка в Германии. Речь идет о деле, связанном с обстоятельствами дела о "Панамских документах". Мы полностью будем сотрудничать с властями", — сообщил банк.