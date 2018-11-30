В центр Брюсселя, где проходит акция "желтых жилетов", доставили водометы

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Полиция доставила в центр Брюсселя водометы в связи с несанкционированной акцией протеста "желтых жилетов", недовольных ростом цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Брюсселя, в частности на площади у Королевского дворца и Музея искусств, где традиционно много туристов, полиция в специальной экипировке и с противогазами перекрыла движение при помощи колючей проволоки, общественный транспорт в этом районе высаживает пассажиров за несколько остановок.
По сообщению полиции центрального района, были задержаны несколько человек. В сторону проведения акции проехали две машины скорой помощи.
Участники протестов против повышения цен на топливо, получившие название "жёлтые жилеты", пытаются блокировать улицы в центре Брюсселя. pic.twitter.com/ZkaBr5ndB4— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 30 ноября 2018 г.