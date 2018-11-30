В центр Брюсселя, где проходит акция "желтых жилетов", доставили водометы

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Брюсселе, Бельгия. 30 ноября 2018

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Брюсселе, Бельгия. 30 ноября 2018

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Полиция доставила в центр Брюсселя водометы в связи с несанкционированной акцией протеста "желтых жилетов", недовольных ростом цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости.

Сотни активистов протестного движения "желтых жилетов" попытались блокировать в пятницу автомобильное движение на одном из центральных перекрестков Брюсселя. Позднее толпа переместилась в сторону Центрального вокзала, на подходах к которому были отмечены акты вандализма со стороны молодежи в масках.

В центре Брюсселя, в частности на площади у Королевского дворца и Музея искусств, где традиционно много туристов, полиция в специальной экипировке и с противогазами перекрыла движение при помощи колючей проволоки, общественный транспорт в этом районе высаживает пассажиров за несколько остановок.

По сообщению полиции центрального района, были задержаны несколько человек. В сторону проведения акции проехали две машины скорой помощи.