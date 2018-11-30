ЛОНДОН, 30 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет на полях саммита "двадцатки" в Аргентине двустороннюю встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, подтвердил офис премьера.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом.
МИД Великобритании 15 ноября заявил, что правительство Великобритании рассчитывает на продолжение расследования гибели Хашукджи в соответствии с международными правилами, и что Соединенное Королевство выступает против смертной казни.