ЛОНДОН, 30 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет на полях саммита "двадцатки" в Аргентине двустороннюю встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, подтвердил офис премьера.

Встреча запланирована на вечер пятницы. Основными темами станут убийство журналиста Джамаля Хашукджи и ситуация в Йемене.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом.

Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.

МИД Великобритании 15 ноября заявил, что правительство Великобритании рассчитывает на продолжение расследования гибели Хашукджи в соответствии с международными правилами, и что Соединенное Королевство выступает против смертной казни.