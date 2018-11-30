В Крыму призвали Запад прекратить дискриминацию жителей полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Представитель Крыма, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов на форуме ООН в Женеве призвал западные страны прекратить дискриминацию крымчан.

Сессия форума, посвященная вопросам меньшинств, состоялась в пятницу.

"Население Крыма — дискриминируемое мировым сообществом по территориальному признаку национальное меньшинство. Санкции США, Украины и Евросоюза — это наказание для самоопределившегося народа в условиях игнорирования его устойчивой добровольной правовой связи с Россией", — говорится в докладе Молохова, текстом которого располагает РИА Новости.

По словам правозащитника, "крымские санкции" США, ЕС и Украины не только лишают население полуострова доступа к электричеству, воде, другим природным ресурсам, ограничивают свободу передвижения, но и, в конечном счете, лишают его права на развитие.

"Действия Украины, США и Евросоюза по отношению к крымчанам как сложившемуся национальному меньшинству, претендующему на получение статуса самоопределившегося в 2014 году народа, противоречат не только Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992 года, но и Уставу ООН, Всемирной декларации о правах человека", — сказал Молохов. РИА Новости правозащитник заявил, что его выступление прошло в спокойной обстановке, никаких протестов с украинской стороны заявлено не было.

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