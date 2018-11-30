Итальянский политик назвал процесс над Вышинским "неприемлемой цензурой"

РИМ, 30 ноя — РИА Новости. Уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского выглядит плохо срежиссированным процессом, в котором нарушаются права человека, считает председатель областного совета итальянской области Венето Роберто Чамбетти.
По его словам, при наличии доказательств и документов, опровергающих вину Вышинского, его арест предстает как "неприемлемая цензура и предостережение для тех, кто хочет последовать по стопам человек, который пытался сообщать правду, выходящую за пределы версий официальных властей".
"Независимо от того, что писал Вышинский, я считаю недостойным для цивилизованной страны отказать в лечении арестованному, ожидающему суда, который подозрительным образом переносится. Из того, что я слышал, все позволяет предположить, что речь идет о нарушении фундаментальных прав человека, а это неприемлемо", — сказал итальянский политик.
"Весь процесс выглядит неумелым, срежиссированным. Его авторы не заботятся о его форме и внешнем облике, как часто происходит, когда сталкиваешься с усидчивыми исполнителями приказов, полученных сверху. К сожалению, подобные ситуации в прошлом имели печальный исход. Я надеюсь, что я ошибаюсь и что факты меня опровергнут", — заключил Чамбетти.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".
К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".