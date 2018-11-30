Итальянский политик назвал процесс над Вышинским "неприемлемой цензурой"

РИМ, 30 ноя — РИА Новости. Уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского выглядит плохо срежиссированным процессом, в котором нарушаются права человека, считает председатель областного совета итальянской области Венето Роберто Чамбетти.

"Арест и содержание под стражей Кирилла Вышинского вызывают тревогу, поскольку тревогу вызывает молчание, окружающее эту историю, которая заслуживает внимания тех, кто заботится о свободе выражения мнений и считает прессу необходимым инструментом на службе граждан", — заявил Чамбетти РИА Новости.

По его словам, при наличии доказательств и документов, опровергающих вину Вышинского, его арест предстает как "неприемлемая цензура и предостережение для тех, кто хочет последовать по стопам человек, который пытался сообщать правду, выходящую за пределы версий официальных властей".

"Независимо от того, что писал Вышинский, я считаю недостойным для цивилизованной страны отказать в лечении арестованному, ожидающему суда, который подозрительным образом переносится. Из того, что я слышал, все позволяет предположить, что речь идет о нарушении фундаментальных прав человека, а это неприемлемо", — сказал итальянский политик.

"Весь процесс выглядит неумелым, срежиссированным. Его авторы не заботятся о его форме и внешнем облике, как часто происходит, когда сталкиваешься с усидчивыми исполнителями приказов, полученных сверху. К сожалению, подобные ситуации в прошлом имели печальный исход. Я надеюсь, что я ошибаюсь и что факты меня опровергнут", — заключил Чамбетти.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".