В Гамбурге осудили сирийца за подготовку теракта

ГАМБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Ганзейский верховный земельный суд Гамбурга в пятницу приговорил к 6 годам и 6 месяцам 20-летнего сирийца за планы совершить теракт в Германии в 2017 году, в результате которого могли погибнуть и пострадать по меньшей мере 200 человек, соответствующее решение огласила судья. Судебный процесс по уголовному делу в отношении сирийца начался в конце июня 2018 года. Ранее суд планировал огласить приговор 23 ноября, однако заседание было перенесено на неделю позднее.

"Наказание в виде лишения свободы на шесть с половиной лет", — сказала судья в ходе заседания в пятницу.

Суд установил, что осужденный планировал собрать автомобильную бомбу, чтобы совершить теракт на территории Германии, в результате которого могли погибнуть и пострадать по меньшей мере 200 человек. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Немецкая полиция задержала 19-летнего гражданина Сирии 31 октября 2017 года в городе Шверин. Отмечается, что мужчина сделал несколько попыток собрать бомбу из приобретенных через интернет химикатов и комплектующих частей взрывчатки. По данным правоохранителей, мужчина прибыл в Германию в 2015 году как беженец.