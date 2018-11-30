В Гамбурге осудили сирийца за подготовку теракта

ГАМБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Ганзейский верховный земельный суд Гамбурга в пятницу приговорил к 6 годам и 6 месяцам 20-летнего сирийца за планы совершить теракт в Германии в 2017 году, в результате которого могли погибнуть и пострадать по меньшей мере 200 человек, соответствующее решение огласила судья. Судебный процесс по уголовному делу в отношении сирийца начался в конце июня 2018 года. Ранее суд планировал огласить приговор 23 ноября, однако заседание было перенесено на неделю позднее.
Суд установил, что осужденный планировал собрать автомобильную бомбу, чтобы совершить теракт на территории Германии, в результате которого могли погибнуть и пострадать по меньшей мере 200 человек. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Немецкая полиция задержала 19-летнего гражданина Сирии 31 октября 2017 года в городе Шверин. Отмечается, что мужчина сделал несколько попыток собрать бомбу из приобретенных через интернет химикатов и комплектующих частей взрывчатки. По данным правоохранителей, мужчина прибыл в Германию в 2015 году как беженец.