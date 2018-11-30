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Родственники пассажиров рейса MH370 передали властям Малайзии новые обломки

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Крушение малайзийского Boeing под Донецком (1424)
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© AP Photo / Lucas MarieПолицейские несут обломки самолета, найденные в Сен-Андре, Реюньон. Архивное фотоПолицейские несут обломки самолета, найденные в Сен-Андре, Реюньон. Архивное фото
© AP Photo / Lucas Marie

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Родственники пассажиров пропавшего в 2014 году малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370, передали министру транспорта Малайзии Энтони Локе пять новых обломков, которые, предположительно, являются фрагментами пропавшего самолета, сообщает газета Star.

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В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана.

Как сообщается, обломки были переданы министру транспорта в пятницу. Пять предположительных фрагментов самолета были обнаружены в трех разных местах на Мадагаскаре в период между декабрем 2016 года и августом 2018 года. Их нашли сельские жители и местные рыбаки. Во время передачи обломков Локе отметил, что правительство не полностью отказалось от идеи возобновить поиск пропавшего лайнера.

"Правительство никогда не закрыто ни от каких возможностей. Если есть достоверные зацепки, мы открыты к тому, чтобы возобновить поиск", — заявил министр транспорта.

ВВС Австралии осуществляют поиски пропавшего самолета авиакомпании Malaysia Airlines в южной части Индийского океана. Архивное фото
© AP Photo / Rob Griffith
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По данным агентства Рейтер, всего за время поисков было обнаружено 27 обломков самолета. Только в трех случаях подтвердилось их отношение к рейсу MH370.

В июле 2018 года малайзийская государственная комиссия по расследованию исчезновения рейса МН370 опубликовала доклад, в котором сообщила, что окончательно определить причины исчезновения авиалайнера пока не удалось. Также неизвестным остается местонахождение основной части обломков лайнера.

Доклад раскритиковал работу наземных служб контроля Вьетнама и Малайзии, которые, по мнению комиссии, совершили ряд ошибок при поддержании связи с самолетом. Эти ошибки, согласно выводам комиссии, способствовали позднему обнаружению изменения курса лайнера, который внезапно отклонился от маршрута и совершил разворот в сторону Индийского океана.

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