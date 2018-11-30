Глава НАСА заявил, что Маск больше не будет публично курить марихуану

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что доверяет американскому бизнесмену Илону Маску и уверен, что инцидент с предположительным курением марихуаны в прямом эфире комедийного шоу не повторится, сообщает издание Atlantic.

"У нас было несколько бесед. Я вам скажу, что он привержен безопасности, как и любой другой. Он понимает, что это не было приемлемым поведением, и вы больше такого не увидите", — цитирует издание Брайденстайна.

При этом глава организации отметил, что намеревался провести проверку корпоративной культуры в компаниях SpaceX и Boeing еще до инцидента в качестве меры предосторожности.

В начале октября основатель компаний Tesla и SpaceX затянулся "косяком" в эфире комедийного шоу на YouTube. Неизвестно, была ли это марихуана. Маск в эфире шоу утверждал, что затяжка на него не подействовала. После этого в СМИ появились сообщения о том, что ВВС США рассматривают возможность лишить Маска его секретного допуска.

Позднее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что из-за поведения Маска НАСА объявило проверку безопасности в компаниях SpaceX и Boeing.

Использование марихуаны было разрешено в штатах Вашингтон, Орегон, Невада, Калифорния, Колорадо, Вермонт, Мэн и Массачусетс, Мичиган и столице Америки. Для медицинского использования она доступна более чем в 30 штатах. Внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди член палаты представителей Джозеф Кеннеди III выступил за легализацию марихуаны на федеральном уровне.