МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Расторжение порядка 40 договоров с Россией Киевом приведет, в первую очередь, к крайне негативным последствиям для самой Украины, а действия киевских властей – это закручивание гаек внутри страны, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией. Министр также отметил, что за последнее время Киев уже "убил" 48 двухсторонних соглашений с Москвой. Заявление прозвучало на фоне инцидента в Черном море, обострившем и без того непростые отношения Киева и Москвы и повлекшем за собой введение военного положения в 10 областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

"Их ликвидация, в первую очередь, приведет к крайне негативным последствиям для самой Украины. Что касается остальных разрушительных шагов Киева, то все они также нанесут урон экономике и гражданам Украины, которые становятся заложниками в руках диктатора, наделившего себя неограниченной властью. Складывается устойчивое ощущение, что руководство Киева поставило перед собой цель окончательно уничтожить остатки экономики страны, а население превратить в покорных рабов, не имеющих возможности защищать свои права", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению Железняка, то, что сейчас происходит на Украине — "это только начало закручивания гаек внутри Украины с целью использования Порошенко неограниченной власти". Политик добавил, что каждый новый деструктивный шаг властей Украины наглядно говорит о целях её военной операции в Черном море.

"Ничего другого нельзя было ожидать от майданных деятелей, которые захватили власть путем вооруженного переворота. Новые антироссийские действия Киева, включая запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, намерение разорвать десятки двусторонних соглашений и задерживать российские корабли направлены на провоцирование нашей страны на ответные меры", — сказал он.

Граждане России с понедельника начали получать от украинской погранслужбы массовые отказы во въезде на Украину в аэропортах этой страны. Те из них, кто прибывал из Минска самолетами "Белавиа" или других авиакомпаний, были возвращены на территорию Белоруссии авиарейсами из Киева. По состоянию на пятницу число граждан РФ, которые получили отказ во въезде в аэропортах Украины, составляло 144 человека. В пятницу украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.