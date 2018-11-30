Миссия ООН могла бы дополнить Минские соглашения, считает генсек ОБСЕ

ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости. Миссия ООН могла бы дополнить Минские соглашения для урегулирования кризиса на Украине, заявил в интервью РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

"Некоторое время мы надеялись, что, возможно, операция ООН поможет преодолеть политический тупик в выполнении минских соглашений. Но похоже на то, что сейчас в этих дискуссиях нет импульса, но она могла бы стать одной из дополнительных вещей, о которых вы говорите. Но отмечу снова — в конечном итоге речь о выполнении минских соглашений, ничего другого нет", — сказал Гремингер.

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