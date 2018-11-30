Белорусскую церковь в Лондоне признали лучшим религиозным зданием в мире

МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Белорусскую мемориальную часовню в Лондоне признали лучшим религиозным зданием планеты на Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме, сообщает Sputnik Беларусь.

Архитекторы с мировыми именами, входящие в жюри архитектурного "Оскара", отдали авторам проекта — архитектурному бюро Spheron Architects — победу в номинации, где были представлены еще семь религиозных зданий из Турции, Ирана, Австралии, Таиланда, Индии, Сингапура и Португалии.

Помимо главного приза, белорусская часовня из Лондона участвует в номинации "Лучшее использование древесины". К тому же теперь она сможет претендовать на звание "Всемирного здания года" – результаты голосования членов жюри станут известны 30 ноября.

Униатская часовня Белорусской католической миссии построена китайским архитектором Цзывай Со в 2016 году на севере Лондона в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС. Это первое полностью деревянное сооружение в британской столице, построенное со времен Великого пожара 1666 года, и единственное деревянное культовое строение, где идут службы. Стоимость строительства составила 364 тысячи фунтов стерлингов (465 тысяч долларов).

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