Трамп назвал нападки на проект Trump Tower в России "охотой на ведьм"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал обсуждения вокруг его проекта по строительству здания в России "охотой на ведьм".

В четверг бывший адвокат президента Майкл Коэн дал признательные показания в суде, заявив, что лгал конгрессу о проекте Трампа с недвижимостью в России. В 2017 году на слушаниях в конгрессе он утверждал, что все переговоры по проекту были завершены в январе 2016 года. Теперь он заявил, что три раза обсуждал с Трампом это уже в ходе его предвыборной кампании. Трамп в ответ заявил, что Коэн лжет, чтобы уменьшить себе срок.

"Присмотрелся к (возможности — ред.) построить здание где-нибудь в России. Ничего не вложил, никаких гарантий (не получил — ред.) и не занимался проектом. Охота на ведьм!" — написал президент США в Twitter.

Признание вины состоялось за две недели до ожидаемого помещения Коэна в тюрьму, которое было запланировано на 12 декабря. Как передает Bloomberg со слов адвоката подсудимого, таким образом Коэн пытается избежать тюрьмы.

Ранее Коэн уже признал себя виновным в нью-йоркском суде в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов и законов о выборах. Коэн согласился на сделку со следствием и заявил, что действовал по указанию президента.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Коэн в январе 2016 года писал по электронной почте пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на предмет строительства в Москве "Башни Трампа" — так часто называют небоскребы, которые строит компания американского президента. По данным газеты, Коэн просил помощи в организации проекта, но не получил ответа.

Компания Трампа отказалась от строительства небоскреба через две недели после того, как Коэн написал письмо. Газета не уточнила, почему Коэн решил, что Песков как-то причастен к строительному бизнесу. Песков тогда опроверг эту информацию.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.