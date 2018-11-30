В Крыму оценили резолюцию США по Керченскому проливу

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Сенат США, принимая резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе, даже не вникал в суть вопроса, сделанные оценки в адрес России необоснованны, заявил вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
"Решение сената по существу направлено против Трампа. Это укладывается в русло политики подрыва Трампа и создания для него больших трудностей при ведении международных дел. Принимая это решение, сенат не разбирался в сути проблемы. Их оценки, что это Россия проявила агрессию, ни на чем не основаны. Не российские корабли заходили в украинские территориальные воды, как раз наоборот, но это американцев не интересует", — сказал РИА Новости Мурадов.
"Конечно же, цель подобных резолюций, прежде всего, сорвать встречу Трампа с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине, которая была заранее запланирована", — сказал Мурадов.
Вице-премьер подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко, отдавая приказ устроить провокацию в территориальных водах России у берегов Крыма, также преследовал цель содействовать конфронтации между США и Россией.
"Все это объективно наносит большой ущерб и интересам самой Украине", — сказал вице-премьер.
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