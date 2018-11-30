В Крыму оценили резолюцию США по Керченскому проливу

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Сенат США, принимая резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе, даже не вникал в суть вопроса, сделанные оценки в адрес России необоснованны, заявил вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Ранее сенат США принял резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе, где за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна. По данным издания, резолюция была принята единогласно без поименного голосования. Резолюция не имеет обязывающего характера для исполнительной власти США.

"Решение сената по существу направлено против Трампа. Это укладывается в русло политики подрыва Трампа и создания для него больших трудностей при ведении международных дел. Принимая это решение, сенат не разбирался в сути проблемы. Их оценки, что это Россия проявила агрессию, ни на чем не основаны. Не российские корабли заходили в украинские территориальные воды, как раз наоборот, но это американцев не интересует", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его мнению, сенат воспользовался ситуацией, чтобы вновь накалить антитрамповскую борьбу и за одно внести новый элемент конфронтации в американо-российские отношения.

"Конечно же, цель подобных резолюций, прежде всего, сорвать встречу Трампа с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине, которая была заранее запланирована", — сказал Мурадов.

Вице-премьер подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко, отдавая приказ устроить провокацию в территориальных водах России у берегов Крыма, также преследовал цель содействовать конфронтации между США и Россией.

"Все это объективно наносит большой ущерб и интересам самой Украине", — сказал вице-премьер.

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