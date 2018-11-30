ВЕНА, 30 ноя – РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер призвал к срочным мерам для укрепления режима прекращения огня и улучшения жизни населения в Донбассе.

"К сожалению, на некоторое время выполнение минских соглашений оказалось в тупике, прогресс слабый. Я считаю, что в ближайшее время нужно предпринять срочные меры, чтобы сделать две вещи: с одной стороны, укрепить режим прекращения огня, с другой — улучшить жизнь населения в зонах конфликта в Донбассе", — сказал Гремингер в интервью РИА Новости.

Он добавил, что к этому относится отвод тяжёлых вооружений из населённых районов, открытие большего количества пропускных пунктов, создание защитных зон вокруг важных объектов инфраструктуры, гуманитарное разминирование и обеспечение доступа гуманитарных организаций на эти территории.

"Я думаю, это то, что можно сделать, даже если политическая обстановка не очень благоприятная", — сказал генсек организации.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.