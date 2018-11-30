МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Военное положение на Украине не повлияет на поступления в госбюджет, сообщили в пятницу в министерстве финансов.
В министерстве пояснили, что уменьшение суммы поступлений 28 ноября вызвано "особенностью поступлений таможенных платежей в течение недели" и не связано с введением военного положения.
В Минфине ожидают, что "по итогам месяца страна перевыполнит запланированный показатель доходов общего фонда государственного бюджета".
Государственный бюджет на 2018 год предусматривает дефицит на уровне 2,4% ВВП.
В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.