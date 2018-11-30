МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Военное положение на Украине не повлияет на поступления в госбюджет, сообщили в пятницу в министерстве финансов.

"За 26, 27 и 28 ноября в общий фонд государственного бюджета поступило, соответственно, 1,6 миллиарда гривен (56,5 миллионов долларов), 1,7 миллиарда гривен (60 миллионов долларов) и 1,34 миллиарда гривен (47,3 миллиона долларов) таможенных платежей", — говорится в сообщении пресс-службы Минфина Украины.

В министерстве пояснили, что уменьшение суммы поступлений 28 ноября вызвано "особенностью поступлений таможенных платежей в течение недели" и не связано с введением военного положения.

В Минфине ожидают, что "по итогам месяца страна перевыполнит запланированный показатель доходов общего фонда государственного бюджета".

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает дефицит на уровне 2,4% ВВП.

В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.