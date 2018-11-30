Генсек ОБСЕ отказался комментировать введение военного положения на Украине

ВЕНА, 30 ноя – РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер в интервью РИА Новости заявил, что ОБСЕ следит за внутренними событиями на Украине, но не стал комментировать введение Киевом военного положения.

"Я видел сообщения о внутренних событиях на Украине, включая одобрение Верховной радой военного положения. Мы продолжаем следить за внутренними событиями на Украине, но я бы не стал давать дальнейших комментариев. Как я сказал ранее, сейчас необходимо снизить эскалацию, и это мой главный посыл", — сказал Гремингер.

В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально такое решение может нести угрозы для эскалации в Донбассе.