ОБСЕ не получала запрос от Киева о наблюдении на выборах президента

ВЕНА, 30 ноя – РИА Новости. ОБСЕ еще не получала запрос от Киева о наблюдении на президентских выборах на Украине, запланированных на март 2019 года, заявил в интервью РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

"Выборы запланированы на март, и мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. ОБСЕ и в этом случае БДИПЧ готовы оказать поддержку государствам-участникам в вопросе законодательства и укрепления демократических институтов, но запрос о наблюдении на выборах должен поступить от самой страны-участницы. Мы его пока не получали, но наши инструменты готовы", — сказал Гремингер.