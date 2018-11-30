В СПЧ отреагировали на введение Украиной ограничений на въезд

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Введение Украиной ограничений на въезд россиян грубо нарушает международное право, РФ следует обратить внимание ООН, Совета Европы и ОБСЕ на этот факт, считает член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter , что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

"Данная мера грубо нарушает международное право, является ограничением права на свободу передвижений граждан и грубой дискриминацией по признакам пола, расы и возраста. РФ должна обратить внимание таких структур, как ООН, Совета Европы, ОБСЕ, на это грубое нарушение", — сказал Брод РИА Новости.

Он добавил, что написал своим коллегам по СПЧ и предложил обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, чтобы была дана правовая оценка этой меры.

Правозащитник также отметил, что Украина оговорила некоторые смягчающие обстоятельства по въезду граждан РФ, которыми являются, в частности, похороны близких. "Но уже сейчас известно о десятках граждан РФ, которым въезд был запрещен, с ними даже не проводили никаких собеседований", — заявил Брод.

"Если говорить о военном положении, которое введено на Украине, то оно распространяется на несколько регионов, а въезд запрещен по всей территории Украины. Это опять нестыковка законодательства Украины с международным правом", — подчеркнул член СПЧ.