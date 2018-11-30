Генсек ОБСЕ раскритиковал выборы в Донбассе

ВЕНА, 30 ноя – РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер в интервью РИА Новости заявил, что на выборах в Донбассе не были выполнены условия, изложенные в минских соглашениях.

"В минских соглашениях указан чётко обозначенный способ проведения выборов, и этот вариант выборов, к которому мы стремимся, не соответствует голосованию, которое было организовано вопреки условиям, изложенным в минских соглашениях. В этом и проблема: условия, изложенные в минских соглашениях, не были выполнены", — сказал Гремингер.

Выборы глав и депутатов народных советов в самопровозглавшенных ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.