В Турции суд выдал ордер на арест 18 саудовцев по делу Хашукджи, пишут СМИ

АНКАРА, 30 ноя – РИА Новости. Турецкий суд выдал ордер на арест 18 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает газета Milliyet в пятницу.

Отмечается, что это решение суд принял по запросу прокуратуры Стамбула. Из 18 обвиняемых к причастности к убийству Хашукджи 15 человек находились в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в момент совершения преступления.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом.

Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.