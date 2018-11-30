В Турции суд выдал ордер на арест 18 саудовцев по делу Хашукджи, пишут СМИ

АНКАРА, 30 ноя – РИА Новости. Турецкий суд выдал ордер на арест 18 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает газета Milliyet в пятницу.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.