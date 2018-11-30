ВЕНА, 30 ноя – РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер в интервью РИА Новости предложил использовать инструменты организации для деэскалации ситуации в Азово-Керченской акватории.

Он призвал Украину и Россию проявить сдержанность, воздержаться от дальнейших провокаций и немедленно вступить в диалог для снижения риска дальнейшей напряжённости в регионе.

"Мы также призываем обе стороны максимальным образом использовать доступные средства и процедуры в рамках ОБСЕ. Инструменты, которые можно использовать, есть в Венском документе и касаются мер по снижению риска, в том числе в прилегающих морских районах. Тот факт, что все происходит в море, не исключает применение Венского документа", — сказал Гремингер.

Он добавил, что есть и документ ОБСЕ от 1993 года, "который можно использовать для установления мер по укреплению доверия и безопасности". "Есть договор между Россией и Украиной по Азовскому морю. Также есть набор мер по укреплению доверия и безопасности в Черном море. Существует множество инструментов, которые можно применить", — отметил генсек ОБСЕ.

Гремингер в данной ситуации призвал отказаться от логики по принципу "кто кого".

"Конечно, все зависит от восприятия. Вы видите провокацию с другой стороны, при этом, возможно, не осознавая, что она воспринимает как провокацию то, что делаете вы. Так что это логика "кто кого", и нам действительно нужно ее остановить, чтобы деэскалировать ситуацию", — сказал он.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу РФ. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Всех находившихся на кораблях моряков арестовали на два месяца. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

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