В ОБСЕ прокомментировали сообщения о детских лагерях радикалов на Украине

ВЕНА, 30 ноя – РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) на Украине внимательно следит за ситуацией вокруг детских лагерей праворадикальных групп в этой стране, но расследование должны проводить украинские власти, заявил в интервью РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Ранее телеканал " Евроньюс " показал, как в летнем детском лагере в Тернопольской области детей в возрасте от 8 до 16 лет обучают стрелять из автомата Калашникова. Как отмечается в сюжете, "наставник" из молодежной организации ультраправой радикально-националистической партии "Свобода" заявляет детям, что якобы можно стрелять по жителям ЛНР и ДНР. Детские лагеря праворадикальных групп финансируются министерством молодежи и спорта Украины, отмечал телеканал.

"СММ внимательно следит за развитием событий. Если есть признаки того, что это преступная деятельность, то такое расследование должно проводиться украинскими властями", — сказал Гремингер.

Он подчеркнул, что у СММ нет функции вести расследования.