Премьер Молдавии не исключает своего участия в парламентских выборах

КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип не исключил, что сможет участвовать в парламентских выборах и не отказываться при этом от должности главы правительства.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года, они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что рассматривает возможность принять в них участие по парламентским спискам Партии социалистов и сохранить при этом должность главы государства. Это заявление стало очередным поводом для конфликта между парламентом и президентом.

"Законодательная база дает возможность премьер-министру участвовать в предвыборной кампании, не слагая своих полномочий. Если министр обязан временно оставить свою должность при вступлении в предвыборную гонку, то премьер-министр не обязан это делать", — сказал Филип в эфире телеканала TVR, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли он участвовать в парламентских выборах.

Премьер добавил, что окончательное решение о его участии в выборах должна принять Демократическая партия Молдавии, которую он представляет.

"Есть возможность, чтобы я сохранил должность и в то же время был кандидатом на выборах в одном из избирательных округов", — заявил Филип.