Премьер Молдавии не исключает своего участия в парламентских выборах

КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип не исключил, что сможет участвовать в парламентских выборах и не отказываться при этом от должности главы правительства.
"Законодательная база дает возможность премьер-министру участвовать в предвыборной кампании, не слагая своих полномочий. Если министр обязан временно оставить свою должность при вступлении в предвыборную гонку, то премьер-министр не обязан это делать", — сказал Филип в эфире телеканала TVR, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли он участвовать в парламентских выборах.
Премьер добавил, что окончательное решение о его участии в выборах должна принять Демократическая партия Молдавии, которую он представляет.
"Есть возможность, чтобы я сохранил должность и в то же время был кандидатом на выборах в одном из избирательных округов", — заявил Филип.