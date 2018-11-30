Черногорский оппозиционер заявил, что забаррикадировался в парламенте

БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) Черногории Милан Кнежевич забаррикадировался в Скупщине (парламенте) страны с однопартийцами и заявил РИА Новости, что добровольно не сдастся полиции, но готов вести переговоры о мирном разрешении ситуации с парламентским руководством.

Ранее Высший суд в Подгорице постановил арестовать на срок до двух месяцев лидеров ДФ Небойшу Медоевича и Кнежевича, так как оба отказывались давать показания по делу о даче взятки специальному прокурору Миливое Катничу. Медоевича полиция утром доставила в тюрьму.

"Вот забаррикадировался в Скупщине, на первой линии фронта… Я уже послал четкий сигнал, что не сдамся добровольно, со мной здесь коллеги, депутаты "Демократического фронта". У государства есть весь репрессивный аппарат, который все время использует против меня и моих коллег и всего нашего оппозиционного союза. Они могут попытаться войти силой, я им сказал – у них сила, у нас вера, и посмотрим, каким будет эпилог", — сказал Кнежевич агентству.

По его словам, на 12.00 (14.00 мск) назначена встреча оппозиционных депутатов с руководством парламента с целью разрешить конфликт, "которого в ДФ никто не желает". "Но если будем вынуждены обороняться, то должны будем защищать наши жизни и наши права и свободы человека, которые у нас грубо отнимают уже почти три года", — добавил он.

Кнежевич ранее уже отбыл несколько месяцев тюремного заключения за нападение на полицейского в ходе митингов 2015 года. Он также является обвиняемым в подготовке госпереворота в Черногории в ходе выборов осенью 2016 года.