Один из лидеров черногорской оппозиции арестован на два месяца

БЕЛГРАД, 30 ноя — РИА Новости. Один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Черногории Небойша Медоевич арестован и доставлен в тюрьму по решению Высшего суда из-за обвинения в адрес спецпрокурора во взятке, сообщило МВД республики.

Медоевич ранее неоднократно привлекался правоохранительными органами Черногории по различным подозрениям, как и большинство его коллег по "Демократическому фронту".

"Высший суд в Подгорице определил для Медоевича арест сроком до двух месяцев, так как отказался от дачи показаний по делу, возбужденному на основании его утверждений о том, что градоначальник не сядет в тюрьму, так как главный специальный прокурор получил взятку в размере 100 тысяч евро", — сообщило управление полиции.

Сообщается, что суд постановил поместить под арест и другого лидера "Демократического фронта" — Милана Кнежевича. Последний ранее уже отбыл несколько месяцев тюремного заключения "за нападение на полицейского" в ходе митингов 2015 года.