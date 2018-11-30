Местные жители голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 ноября 2018

Местные жители голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 ноября 2018

ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Власти Грузии считают, что заявления и призывы бывшего президента страны Михаила Саакашвили к акциям протеста не повлияют на итоговые результаты президентских выборов.

ЦИК Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% бюллетеней: независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, Вашадзе — 40,48%. Саакашвили и Вашадзе на встрече со своими сторонниками заявили, что не признают итоги выборов, призвали всех "продолжить борьбу", провести в воскресенье манифестацию в центре Тбилиси и требовать назначения внеочередных парламентских выборов.

"Грузия выбрала своего президента. Будет это признавать Саакашвили или нет, ничего не изменит. Оппозиция должна признать поражение, но им это очень трудно дается", — заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе журналистам.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе также отметил, что "заявления Саакашвили уже не интересны".

"Население еще раз сказало "нет" насилию, лжи и прошлому. Совсем неинтересны заявления Саакашвили… у них была попытка дестабилизации, но все должно произойти в рамках закона", — заявил Каладзе.