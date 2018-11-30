Разрыв дипотношений с Россией был ошибкой грузинских властей, считают в МИД

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Разрыв дипотношений с Россией был колоссальной ошибкой грузинских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя победу Соломе Зурабишвили на президентских выборах в Грузии.

"Вы должны знать ответ на этот вопрос, вы сами упомянули, что она была министром иностранных дел и, конечно, в этом качестве хорошо известна. Что касается того, что следует ожидать, вопрос не к российскому МИД", — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, приходилось ли МИД РФ иметь дело с Зурабишвили раньше и чего можно ожидать от такого выбора Грузии.

"Мы придерживаемся нашей позиции, которая хорошо известна по вопросу отношений с этим государством. Не Россия стала инициатором разрыва дипотношений. Мы исходим из того, что это была колоссальная ошибка, совершенная властями Грузии того момента", — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что от такого "положения дел страдают народы наших двух государств". "Отношения продолжатся между людьми и народами, но они очень осложнены отсутствием нормальных дипломатических отношений между государствами", — заключила Захарова.

Зурабишвили в интервью Би-би-си усомнилась в возможности сотрудничества с Россией из-за ее действий в отношении Грузии и Украины. Грузия занимает проевропейскую позицию, отметила Зурабишвили в интервью, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и США начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне.