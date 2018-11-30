Из Эстонии в Россию приплыли три собаки, но их вернули хозяину

ТАЛЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Три собаки породы лайка из Эстонии, переплыв пограничную реку Нарва, оказались на территории РФ, но российские пограничники вернули их хозяину, сообщила в пятницу Идаская префектура департамента полиции и погранохраны Эстонии.

"Эстонские пограничники на Нарвском кордоне в среду получили сообщение от хозяина собак, что через пограничную реку на российскую сторону переплыли три лайки и отказываются возвращаться обратно, несмотря на то, что хозяин собак звал их с берега и с лодки на реке", — говорится в размещенном в Facebook сообщении префектуры.

Поскольку в ошейники собак был вмонтирован GPS-навигатор, их местоположение определили. Эстонские пограничники сообщили о собаках российским коллегам, которые задержали "нарушителей границы". В четверг эстонские пограничники и хозяин собак пересекли границу РФ, встретились с российскими пограничниками и забрали беглецов.