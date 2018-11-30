Премьер Грузии пообещал не допустить дестабилизации в стране после выборов

ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пообещал, что власти не допустят осуществления реваншистских и революционных сценариев со стороны оппозиции, которая не признает итоги президентских выборов.

Второй тур выборов президента Грузии прошел 28 ноября. По данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%. Вашадзе заявил, что не признает результаты выборов и призвал своих сторонников выйти на митинг.

"Конечно же, у всех есть право на выражение свободы, что защищается конституцией, но в то же время, если кто-нибудь попытается организовать дестабилизацию, всем этим попыткам будут даны законные ответы", — заявил Бахтадзе журналистам.

По его словам, все должны уважать голос грузинского народа.

"Мы не допустим реваншистских и революционных сценариев. Мы не допустим переворота в стране", — заявил премьер.