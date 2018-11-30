В Афганистане 23 мирных жителя погибли во время авиаудара по талибам

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Число погибших мирных жителей в результате авиаудара по талибам в афганской провинции Гильменд возросло до 23, ранены трое, говорится в опубликованном отчете миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).

Ранее сообщалось о 16 погибших мирных жителях.

"Предварительные данные миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA) свидетельствуют о 23 погибших мирных гражданах и трех раненых при авиаударе в районе Гармсер провинции Гильменд во время операции, которую проводили проправительственные вооруженные силы против талибов", — говорится в сообщении миссии.

Сообщается, что большинство погибших были женщины и дети. UNAMA призвала все стороны конфликта сдерживать свои обязательства по защите мирных граждан.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан". Также определенное влияние в стране имеет террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории Афганистана проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.