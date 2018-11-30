Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии

Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия и Грузия должны взаимно стремиться к нормализации отношений, несмотря на сделанные новым грузинским президентом Саломе Зурабишвили заявления о том, что сейчас неподходящее время для сотрудничества с РФ, считает сенатор Олег Морозов.

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Би-би-си усомнилась в возможности сотрудничества с Россией из-за ее действий в отношении Грузии и Украины. Грузия занимает проевропейскую позицию, отметила Зурабишвили в интервью, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и Америки начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне.

"Преждевременно делать какие-то окончательные выводы (из заявлений Зурабишвили). Вновь избранный президент Грузии говорит про Украину то, что от него ждут в Европе и в Вашингтоне", — заявил Морозов РИА Новости.

К тому же, напомнил он, у Грузии есть "свои фантомные боли, касающиеся событий 2008 года".

"Но важно, что госпожа Зурабишвили не исключает возможность нормализации грузино-российских отношений. Нужно взаимно к этому стремиться", — отметил сенатор.