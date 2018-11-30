В Алабаме задержали нового подозреваемого в стрельбе в ТЦ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Полиция американского штата Алабама задержала настоящего подозреваемого в стрельбе в торговом центре, сообщает Atlanta Journal Constitution со ссылкой на правоохранительные органы штата.

Ранее сообщалось, что полиция по ошибке застрелила не того подозреваемого в стрельбе. По данным полиции, предварительные данные показали, что два человека участвовали в первоначальной потасовке в торговом центре, в результате которой 21-летний Эмантик Фицджеральд Брэдфорд несколько раз выстрелил в 18-летнего молодого человека, который сейчас находится в больнице. Сообщалось, что полиция застрелила Брэдфорда, когда он пытался покинуть место преступления. Позже выяснилось, что несмотря на то, что Брэдфорд участвовал в драке, он не стрелял в пострадавшего.

Настоящим подозреваемым в стрельбе оказался 20-летний Эррон Мартес Декан Браун, он был задержан спустя неделю после произошедшего в доме своих родственников в городе Ферберн, штат Джорджия. Сейчас ему грозит обвинение в покушении на убийство.

"В ходе расследования (против Брауна) могут быть выдвинуты дополнительные обвинения", — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Семья пострадавшего выразила соболезнование семье убитого полицией юноши. Правоохранительные органы, в свою очередь, продолжают расследование инцидента.