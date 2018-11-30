В Алабаме задержали нового подозреваемого в стрельбе в ТЦ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Полиция американского штата Алабама задержала настоящего подозреваемого в стрельбе в торговом центре, сообщает Atlanta Journal Constitution со ссылкой на правоохранительные органы штата.
Настоящим подозреваемым в стрельбе оказался 20-летний Эррон Мартес Декан Браун, он был задержан спустя неделю после произошедшего в доме своих родственников в городе Ферберн, штат Джорджия. Сейчас ему грозит обвинение в покушении на убийство.
"В ходе расследования (против Брауна) могут быть выдвинуты дополнительные обвинения", — говорится в заявлении правоохранительных органов.
Семья пострадавшего выразила соболезнование семье убитого полицией юноши. Правоохранительные органы, в свою очередь, продолжают расследование инцидента.