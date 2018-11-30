МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сайт WikiLeaks заявил о введении новых правил, согласно которым будет подавать в суд на тех, кто создает фейковые новости, и зарабатывать на этом.Twitter.
Во вторник сайт WikiLeaks заявил, что запустил кампанию по сбору средств, чтобы подать иск на британское издание Guardian за публикацию, в которой говорилось о якобы имевших место тайных встречах экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с Джулианом Ассанжем. Сайт WikiLeaks опроверг информацию газеты.
Сайт запустил кампанию под названием "WikiLeaks подает в суд на Guardian за историю о Манафорте" на платформе по сбору средств GoFundMe. На данный момент собрано более 36 тысяч долларов из запланированных 300 тысяч.
Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.