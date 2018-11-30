МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сайт WikiLeaks заявил о введении новых правил, согласно которым будет подавать в суд на тех, кто создает фейковые новости, и зарабатывать на этом.

"Новые правила: WikiLeaks собирается сделать своей центральной бизнес-моделью подачу исков против тех, кто производит фейковые новости, таких как (британское издание — ред.) Guardian. Поскольку клевета является самым ожидаемым ответом на силу и точность публикаций WikiLeaks, согласно нашему анализу – это (подача исков – ред.) стабильный и расширяемый источник доходов", — заявляет WikiLeaks в Twitter

Во вторник сайт WikiLeaks заявил, что запустил кампанию по сбору средств, чтобы подать иск на британское издание Guardian за публикацию, в которой говорилось о якобы имевших место тайных встречах экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с Джулианом Ассанжем. Сайт WikiLeaks опроверг информацию газеты.

Сайт запустил кампанию под названием "WikiLeaks подает в суд на Guardian за историю о Манафорте" на платформе по сбору средств GoFundMe. На данный момент собрано более 36 тысяч долларов из запланированных 300 тысяч.

Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.