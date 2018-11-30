Коми потребовал от суда отменить повестку в конгресс для дачи показаний

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми требует от суда отменить повестку в конгресс для дачи показаний, говорится в ходатайстве Коми, размещенном в базе данных суда.

"Повестка, которая вызывает господина Коми на закрытую, не публичную дачу показаний, выходит за рамки целесообразных действий законодательной власти, нарушает правила палаты представителей, а также содержит предубеждение и угрозы в адрес свидетеля (Коми)", — говорится в 15-страничном ходатайстве, поданном в суд адвокатами Коми.

Коми был уволен в 2017 году президентом США Дональдом Трампом. После этого он критиковал Трампа с помощью утечек в СМИ и на публичных слушаниях в конгрессе. Коми намекал, что Трамп мог препятствовать правосудию в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, однако не подтверждал эти намеки однозначно.

Республиканцы в палате представителей направили Коми очередную повестку для дачи закрытых показаний, которая должна быть исполнена до завершения работы нынешнего созыва конгресса в декабре. Коми заявил, что готов дать показания, но публично, а не в закрытом формате.

Повестка конгресса так же обязательна, как и повестка суда, за неявку грозит уголовная ответственность, хотя на практике такая мера применяется крайне редко.

Коми заслужил критику как республиканцев, так и демократов. Экс-соперник Трампа на выборах Хиллари Клинтон винила Коми в своем поражении, поскольку он за 10 дней до выборов возобновил расследование относительно ее электронной переписки — это расследование в результате закончилось ничем. Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что ФБР могло прослушивать его предвыборный штаб в ходе президентских выборов 2016 года, хотя эти заявления не получили независимого подтверждения.