Аргентина хочет делать проекты в теледокументалистике совместно с Россией

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя – РИА Новости. Аргентина заинтересована в совместных с РФ проектах в области теледокументалистики, и обсуждает их с телеканалом RT, заявил РИА Новости глава Федеральной системы государственных средств информации Аргентины Эрнан Ломбарди.

"Мы очень заинтересованы в проектах, связанных с документалистикой, с гастрономией России и Аргентины, в проектах о культуре двух стран, и особенно – в проектах, связанных с литературой", — сказал Ломбарди.

Ломбарди добавил, что аргентинцы любят русскую литературу, а в России очень известен аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес.

"Мы уже делали совместные документальные проекты с RT. Думаю, что мы многое можем сделать вместе для аргентинского ТВ", — сказал он.