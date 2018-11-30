МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель отправится в столицу Аргентины Буэнос-Айрес на саммит G20 в пятницу утром, сообщает издание Focus.

Ранее агентство dpa сообщило, что самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит "двадцатки" в Буэнос-Айресе из-за технической неисправности.

Как сообщили аргентинские СМИ, Меркель пропустит первый день саммита G20.

По информации издания Focus, ночь на пятницу Меркель проведет в отеле в Кельне, и уже утром она, министр финансов Олаф Шольц и другие члены делегации отправятся в Мадрид, откуда на регулярном рейсе вылетят в Буэнос-Айрес.

Это уже не первый подобный инцидент с правительственным самолетом в Германии. В феврале прошлого года сломался военно-транспортный самолет, на котором министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Литву. Позднее в марте 2017 года рейс Меркель в Каир был отложен из-за технических проблем.