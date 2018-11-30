БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Буэнос-Айрес, где в субботу вечером должна пройти его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

В отличие от многих других глав государств Си Цзиньпина на поле встречали с цветами и оркестром.

Интерес к встрече Трампа и Си Цзиньпина огромен, ведь переговоры лидеров двух ведущих экономик мира пройдут на фоне торговой войны между странами.

Эксперты полагают, что долгосрочных соглашений между принципиальными соперниками ждать не стоит, но успехом станет заключение "перемирия".

США летом ввели пошлины в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Буквально за несколько дней до встречи Трамп не исключил введения дополнительных пошлин на китайскую продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, в том числе на комплектующие для iPhone, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.