Россия выступает за продолжение консультаций с США по ДРСМД

ПРИНСТОН (США), 30 ноя – РИА Новости. Россия по-прежнему выступает за продолжение консультаций с США для сохранения договора РСМД как одного из краеугольных камней международной безопасности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Администрация США предпочитает наклеивать ярлыки только на Россию, обвиняя ее в разрушении договора. О своих "отступлениях" предпочитает умалчивать. Твердо убеждены, что если есть политическая воля, то компромисс найти можно. Мы по-прежнему выступаем за продолжение консультаций с целью сохранения ДРСМД как одного из краеугольных камней международной безопасности", — сказал Антонов, выступая в Принстонском университете.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие. В МИД также заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам Москвы по ДРСМД.