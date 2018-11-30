Антонов рассказал, от чего зависит перспектива новых сделок между РФ и США

ПРИНСТОН (США), 30 ноя – РИА Новости. Перспектива достижения будущих договоренностей РФ и США во многом зависит от того, как будет развиваться американская система противоракетной обороны, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Взаимосвязь стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений четко зафиксирована в преамбуле Договора СНВ от 2010 года. От того, как будет развиваться американская система ПРО, во многом зависит и перспектива достижения будущих договоренностей. Пока же мы терпеливо ждем, когда США определятся в принципе с судьбой договора СНВ", — заявил Антонов, выступая в Принстонском университете.