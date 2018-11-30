ПРИНСТОН (США), 30 ноя – РИА Новости. Россия намерена укреплять свой суверенитет без ущерба безопасности для других стран, в том числе и США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Россия определена в качестве "противника" в доктринальных документах США. Ощущение таково, что с помощью политических и экономических санкций, информационных атак, попыток изолировать Россию некоторые политики хотят поставить нас на колени, заставить изменить внешнеполитический курс", — заявил Антонов, выступая в Принстонском университете.

"Уверен, что вы поймете нашу решимость сохранить и укрепить российский суверенитет. Причем делаем мы это не в ущерб безопасности других государств, а значит и США", — отметил дипломат.