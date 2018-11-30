США вынесут на рассмотрение ГА ООН резолюцию об осуждении ХАМАС 3 декабря

ООН, 30 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены в понедельник, 3 декабря, вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по осуждению деятельности палестинской организации ХАМАС, говорится в тексте документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"(Генассамблея — ред.) осуждает ХАМАС за неоднократные ракетные обстрелы Израиля и подстрекательство к насилию, что подвергает риску гражданское население", — говорится в проекте.

Кроме того, США предлагают членам Генассамблеи потребовать от ХАМАС и "других воинствующих субъектов, включая палестинский Исламский джихад" прекратить "все провокационные действия и насильственную деятельность, в том числе с использованием воздушных зажигательных устройств".

Также проект резолюции предполагает осуждение дальнейшего использования ХАМАС "ресурсов в Газе для строительства военной инфраструктуры, включая туннели для проникновения в Израиль и оснащение ракетами гражданских районов, когда такие ресурсы могут быть использованы для удовлетворения насущных потребностей гражданского населения".

Документом предлагается "предпринять ощутимые шаги в направлении внутрипалестинского примирения, включая поддержку посреднических усилий Египта, и конкретные шаги по воссоединению сектора Газа и Западного берега под эгидой Палестинской администрации и обеспечению его эффективного функционирования в секторе Газа".