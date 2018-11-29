Трамп отменил встречу с Путиным после разговора с Помпео, Болтоном и Келли

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным после разговора с госсекретарем США Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли, передает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Сандерс также сообщила, что окончательное решение Трамп принял на борту своего самолета по пути в Аргентину.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ, отменяет встречу с Путиным в Аргентине. Незадолго до публикации этого сообщения в Twitter Трамп заявил журналистам, что, вероятно, проведет переговоры с Путиным. Кроме того, он подчеркнул, что "сейчас очень хорошее время" для такой встречи.

В четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон подтвердил встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на G20. В Кремле также рассказали, что стороны могут обсудить вопросы обеспечения стабильности и разоружения.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.