Иран продолжает наращивать разработку и производство ракет, заявили в США

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США считает, что Иран продолжает наращивать разработки и производство ракет, об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Я хотел бы выделить инвестиции иранского режима в испытания и разработку ракет. Они растут. Курс режима на пуски ракет не изменился после заключения иранской ядерной сделки в январе 2016 года. Иран осуществил множество ракетных пусков и запусков ракет в космос с того времени", — сказал он.

По словам Хука, развитие ракетных технологий Иран рассматривает как инструмент для осуществления революций.

"По нашей оценке, в январе 2016 года Иран запустил ракету средней дальности… Она может нести более 500 килограммов груза и может нести ядерную боеголовку. Ее предположительный радиус — более 1,2 тысячи миль, что достаточно, чтобы атаковать некоторые европейские столицы", — продолжил Хук.

Он отметил, что у Ирана самый мощный потенциал баллистических ракет в регионе. Тегеран уже располагает или разрабатывает более десяти систем с баллистическими ракетами, добавил дипломат.

"Любая среда, где Иран имеет свободу действий, может превратиться в авангард с ракетной базой с такими системами или другими видами вооружений. Это угрожает Израилю и другим партнерам, особенно Саудовской Аравии и ОАЭ", — сказал Хук.

У США есть свидетельства того, что Иран помогает "Хезболлах" строить объекты по производству ракет в Ливане, а в Ираке — передает баллистические ракеты шиитским группировкам, а эти группировки совершили нападения на диппредставительства США в Багдаде и Басре в сентябре этого года, сказал Хук.