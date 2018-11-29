Канада призвала к независимому расследованию убийства Хашукджи

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава МИД Канады Христя Фриланд призвала к проведению независимого международного расследования убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее в четверг правительство Канады ввело санкции против 17 саудовских подданных, подозреваемых в причастности к убийству журналиста.

"Убийство Джамаля Хашукджи отвратительно и представляет собой вопиющую атаку на свободу выражения мнения и свободу прессы. Это дело не закрыто. Канада продолжает призывать к проведению надежного и независимого международного расследования", — написала Фриланд в Twitter. Она добавила, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом.

Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.