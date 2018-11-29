Армения намерена поддерживать контакты с Россией на высшем уровне

ЕРЕВАН, 29 ноя — РИА Новости. Армения настроена поддерживать динамику контактов с РФ, в том числе на высшем уровне, заявил журналистам и.о. главы армянского МИД Зограб Мнацаканян.

"Взаимоотношения Армении и России имеют союзнический характер. Содержание наших контактов выражает характер наших взаимоотношений. Это, естественно, будет продолжаться", — сказал он.

"У нас есть программа продолжения динамики взаимных визитов и контактов на всех уровнях, в первую очередь на высшем уровне между премьером Армении и президентом РФ", — подчеркнул дипломат.

"В нашем внешнеполитическом курсе не было и нет каких-либо изменений", — добавил Мнацаканян, отвечая на вопрос о будущем российско-армянских отношений после выборов в парламент Армении.