ВСУ в четверг обстреляли из миномета окраины Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из миномета и гранатомета окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики города Горловка, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"С 16.50 до 17.20 (совпадает с мск) по направлению Жованка (населенный пункт под контролем украинских силовиков в пригороде Горловки — ред.) — Зайцево (подконтрольный ДНР населенный пункт на окраине Горловки — ред.) выпущена одна мина из миномета калибром 120 миллиметров, две гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявил представитель ведомства.