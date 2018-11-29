В Ливане задержали двух сирийцев по делу об убийстве британского журналиста

БЕЙРУТ, 29 ноя — РИА Новости. Силы внутренней безопасности Ливана заявили о задержании двух граждан Сирии, признавшихся в том, что они убили британского ведущего станции Radio One Гэвина Форда во время ограбления, сообщает ливанский телеканал MTV.

Тело известного радиоведущего было обнаружено полицией в собственном доме в городке Бейт-Мэри в окрестностях Бейрута во вторник. По заключению экспертов, смерть наступила в результате удушья и ударов твердым тупым предметом по голове.

По данным телеканала, сотрудники полиции приступили к поиску убийц с опроса соседей и поиска пропавшей машины жертвы, которая была найдена спустя несколько часов в Бейруте, примерно в 10 километрах от дома Форда.

Оперативники установили слежку за объектом, и уже в среду им удалось задержать гражданина Сирии 1991 года рождения, который признался во время допроса, что совершил убийство вместе со своим подельником — гражданином Сирии 1995 года рождения.

Второй подозреваемый был задержан в результате полученных данных менее чем за пять часов.

Сирийцы рассказали следователям, что отправились к дому Форда в понедельник утром с целью ограбления. После того, как хозяина дома избили и задушили, они собрали в спешке ценные вещи погрузили в машину жертвы и покинули место преступления.

При обыске места пребывания подозреваемых следователи нашли сотовый телефон Форда, ключи от машины и документы на нее.